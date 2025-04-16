سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك في مصر.. بكام النهاردة؟

في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي تشهده مصر خلال الأشهر الأخيرة، تبقى أنبوبة البوتاجاز من السلع التي تهم المواطن بشكل يومي، خاصة في المناطق التي تعتمد عليها كليًا في الاستخدام المنزلي، وسط غياب خدمة الغاز الطبيعي.

ورغم كل التغيرات الاقتصادية، رصدت "الموجز" استقرارًا ملحوظًا في أسعار أنبوبة البوتاجاز للمستهلك حتى منتصف أبريل الجاري، مع تفاوت بسيط بين المحافظات بحسب تكاليف النقل والتوزيع.

ويعرض لكم "الموجز" سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك في مصر لعام 2025، مع توضيح العوامل التي تؤثر على تلك الأسعار وكيفية التعامل مع هذا السوق الحيوي.

أسعار الأنبوبة المنزلية والتجارية

بحسب بيانات السوق، يبلغ سعر الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم) من المستودع حوالي 200 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 220 و250 جنيه، حسب المنطقة.

أما أسعار أنابيب البوتاجاز الخاصة بالمطاعم زادت ما يقرب من 100 جنيه لتسجل أعلى معدل لها حيث وصلت السعر 400 جنيه.

دعم حكومي مستمر

يرى مراقبون أن استمرار الدعم الحكومي للبوتاجاز هو العامل الأبرز وراء استقرار الأسعار، خاصة في ظل التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية.

وتحرص الدولة على إبقاء سعر الأنبوبة في متناول الفئات الأقل دخلًا، مع الرقابة المستمرة على المستودعات لمنع التلاعب أو الاحتكار.

الغاز الطبيعي: البديل الأسرع انتشارًا

في المقابل، يواصل الغاز الطبيعي المنزلي انتشاره كبديل اقتصادي أكثر توفيرًا، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الحضرية ،وتُحدد أسعاره وفق شرائح استهلاك تبدأ من 2.6 جنيه للمتر المكعب، ما يشجع الأسر على الاعتماد عليه تدريجيًا كلما توفرت البنية التحتية.

توقعات الصيف: رقابة مكثفة

مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة مع أي ضغوط محتملة على السوق، وسط دعوات باستمرار الرقابة وتوسيع الدعم.

ولا تُستبعد زيادات طفيفة إذا تأثرت سلاسل التوريد عالميًا، خاصة مع تغيّر أسعار الوقود ومشتقاته.

ارتفاع تكاليف النقل وتأثيرها على الأسعار المحلية

يعد نقل أنابيب البوتاجاز من المستودعات إلى المنازل والمناطق المختلفة أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على أسعار البوتاجاز في السوق المحلي، وفي العديد من المناطق النائية، يرتفع سعر الأنبوبة بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى التحديات التي تواجهها شركات التوزيع في توفير الكميات المطلوبة.

هذه الزيادة في التكاليف تُنقل للمستهلكين بشكل غير مباشر، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الأحياء والمناطق المختلفة داخل نفس المحافظة، كما أن تكاليف الوقود والتضخم العام في أسعار السلع والخدمات الأخرى تلعب دورًا أيضًا في التأثير على تكلفة النقل، مما يرفع الأسعار بشكل مستمر في بعض الأحيان.

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