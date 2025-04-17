القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول ضد ليستر سيتي ، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي الريدز لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يمكنك مشاهدة قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد ليستر سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق ليستر سيتي والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ليفربول ضد ليستر سيتي

موعد مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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