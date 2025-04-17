موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ليون ، والتي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا، ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم لحسم تذكرة الصعود للدورالتالي من البطولة، حيث انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وتأهل فريق مان يونايتد إلى دور الـ 8 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق ريال سوسييداد الإسباني بينما تأهل ليون على حساب نظيره إف سي إس بي.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليون

مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق ليون، التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025.

مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد ضد ليون

يمكنك مشاهدة قمة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق ليون ، التي يستضيفها ملعب أولد ترافورد في إنجلترا ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT 1.

مانشستر يونايتد ضد ليون

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق ليون ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي ، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت ، برونو فيرنانديز، أوجارتي ، دورجو.

خط الهجوم: زيركزي ، هويلوند ، جارناتشو.

تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليون أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: لوكاس بيري.

خط الدفاع: إينسلي نيلز، كلينتون ماتا ، موسى نياخات ، نيكولاس تاليافكو.

خط الوسط: ماتيتش ، جوردان فيرتو، كورينتين توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي ، ألكسندر لاكازيت ، تياجو ألمادا.

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