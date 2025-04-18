موعد سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2025.. يتساءل شريحة كبيرة من المسلمين والراغبين في السفر لتأدية فريضة الحج خلال هذا العام عن موعد سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2025 ، حيث كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد سفر أول أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 2025، وذلك تزامنًا مع قرب بدء أداء فريضة الحج 1446 هـ .

موعد سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2025

ويعرض الموجز موعد سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2025.

موعد سفر أول أفواج حجاج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحديد موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 2025، حيث تقرر أن يغادر أول فوج يوم 18 مايو 2025.

وسيتم سفر الحجاج عبر شركة مصر للطيران، التي ستوفر رحلات من مطار المدينة المنورة لكل من الذهاب والعودة، لضمان راحة الحجاج وتوفير خيارات مرنة للسفر من بعض المطارات الإقليمية في مصر.

توفير خدمة نقل الحجاج من مختلف المحافظات

كما أكدت الوزارة على توفير خدمة نقل الحجاج من مختلف المحافظات إلى المطارات المصرية لتسهيل رحلاتهم.

سداد تذاكر الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

وفيما يخص تذاكر الطيران، أعلنت وزارة التضامن أنها أغلقت باب سداد قيمة التذاكر للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025.

وقد تم سداد التذاكر عبر البنوك المتاحة "مصر، الأهلي، القاهرة" أو من خلال البريد المصري.

ويبلغ مبلغ سداد التذاكر 55 ألف جنيه للفائزين في المستوى الأول، بينما يتم سداد 50 ألف جنيه للفائزين في المستويين الثاني والثالث.

موعد سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية 2025

برامج وأسعار الحج 2025

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام ثلاثة برامج لحج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي: المستوى الأول: فنادق 5 نجوم في ساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا من الحرم المكي.

المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد 1400 متر من الحرم المكي.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2025



يذكر أن الفائزون في القرعة الإلكترونية العلنية، قاموا بتسديد أسعار البرامج مسبقًا وفقًا لكل مستوى، حيث سدد الفائزون بدون تكلفة تذكرة الطيران، الآتي: - سعر برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الأول مبلغ 395 ألف جنيه.

- سعر برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثاني 268 ألف جنيه.

تم سداد تكاليف البرامج مسبقًا وفقًا للمستوى الذي تم الفوز فيه، حيث تم تحديد الأسعار كما يلي: المستوى الأول: 395 ألف جنيه.

المستوى الثاني: 268 ألف جنيه.

المستوى الثالث: 240 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً :

هل يمكن تغيير مواعيد الحج؟.. عالم أزهري يرد

كيفية أداء عمرة رمضان 2025 وهل تعادل الحج؟.. الافتاء توضح