أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل عيد شم النسيم 2025، لأن هذه أبرز مظاهر الاحتفال التقليدي في هذه المناسبة .

وتختلف أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم بشكل كبير في الأسواق مع تنوع العلامات التجارية وجودة التصنيع، وذلك ما يجعلها موضوعًا مفضلًا للبحث ، ويعرض الموجز أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم.

أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم

أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم

تختلف أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم في الأسواق حسب الماركة وجودة التصنيع ومصدر الأسماك، وجاءت الأسعار كالآتي: - بلغ سعر الرنجة المدخنة من نور نحو 351 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الرنجة الهولندي الفيليه نحو 644 جنيها.

- بلغ سعر الرنجة اليوناني مدخنة نحو 909 جنيها.

- وصل سعر كيلو الفسيخ المخلي والمنقوع في الزيت نحو 1131 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفسيخ في الأسواق التجارية ما بين 450 لـ 520 جنيهًا.

أسعار الرنجة والفسيخ في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ في المجمعات الاستهلاكية، وبلغ سعر الكيلو نحو 170 جنيها ، ووصل سعر التونة والسردين والماكريل في منافذ التموين نحو 40 جنيهًا.

أسعار الرنجة والسردين والفسيخ في الأسواق قبل شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم

من المقرر أن يكون يوم الاثنين 21 أبريل 2025 المقبل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لـ العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم

يشتهر عيد شم النسيم بالعديد من العادات، أبرزها: تجمع العائلات والأصدقاء لتناول الرنجة والفسيخ بجانب السردين والملوحة والبيض الملون، الذي يُعد نشاطًا مفضلاً للأطفال والكبار على حد سواء. يتم تلوين البيض مع كتابة العبارات ورسم الأشكال عليه، ويُستخدم البيض الملون كهدايا أو في ألعاب جماعية. تتوجه بعض الأسر الى الأماكن السياحية مثل الأهرامات والمنتزهات العامة للاستمتاع بالأجواء الربيعية، ما يضفي نكهة فريدة على المناسبة.

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