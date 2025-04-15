أسعار الفسيخ والرنجة تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم 2025

تزامنا مع اقتراب شم النسيم يبحث العديد من المصريين عن أسعار الفسيخ والرنجة داخل الأسواق، للاستمتاع بتناول في شم النسيم.

ويعد شراء الفسيخ والرنجة واللوحة من الطقوس الأساسية التي يحرص المصريون بكافة فئات المجتمع لاعدادها على موائدهم وتناولها في هذا اليوم، ويحتفل المصريين بعيد شم النسيم يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أبريل 2025، ويعرض الموجز خلال التقرير التالي أسعار الرنجة والنفسيخ.

أسعار الفسيخ والرنجة

ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة داخل محلات شاهين

شهدت أسعار الفسيخ ارتفاعا مع قرب حلول عيد شم النسيم، نتيجة لكثرة الطلب والشراء من قبل المواطنين، وجاءت أسعار الفسيخ على النحو الآتي:

كيلو الفسيخ من 450 لـ520 جنيها.

كيلو الرنجة من 200 لـ250 جنيها.

كيلو السردين من 150 لـ230 جنيها.

كيلو الملوحة من 300 لـ350 جنيها.

أسعار الرنجة بمناسبة شم النسيم

سى فوود رنجه فيليه برطمان 350 جرام بـ190 جنيها.

فسيخ لحم فى الزيت 1ك بـ1131.99 جنيه.

رنجة هولندي فيليه 1ك بـ644.99 جنيه.

سردين فاكيوم 1ك بـ266.99 جنيه.

رنجه هولندي 1ك بـ276.99 جنيه.

نور رنجة مدخنة فاكيوم 1ك بـ351.99 جنيه.

رنجة فيلية مدخنة 1ك بـ802.99 جنيه.

بطارخ رنجة مدخنة 1ك بـ 1338.99 جنيه.

رنجة فيلية مدخنة على الطريقة اليوناني بـ909.99 جنيه.

نور سردين مخلي مدخن فيليه في الزيت -1 كي بـ697.99 جنيه.

أسعار الرنجة في أولاد رجب صالح

رنجة هولندي بطارخ 110

سلطه رنجه 160

ملوحة اسوانى جامبو 290

ملوحه جزل صافي 300

سردين بلدى 120

ام الخلول 220

انشوجة بلدى 200

بطارخ مرملة 390

بطارخ رنجة ناعمة 270

فسيخ بوري نمرة واحد بـ350 جنيها.

فسيخ بـ340 جنيها.

فسيخ بوري سمكتين كيلو بـ350 جنيها.

فسيخ الشعبنية بـ350 جنيها.

كيلو فسيخ 3 قطع بـ300 جنيه.

فسيخ بوري سمكتين كيلو ونص 350 جنيها.

فسيخ بوري جامبو بـ350 جنيها.

فسيخ بوري بطارخ بـ350 جنيها.

أسعار الفسيخ بمحلات كارفور

الزهراء فسيخ فيليه في زيت - 350 جرام بـ324 جنيها.

الزهراء فسيخ سمكة كاملة - 350-400 جرام بـ179 جنيها.

سي ستار فسيخ بـ284 جنيها.

الزهراء فسيخ فيليه - 650 جرام بـ379 جنيها.

أسعار الفسيخ والرنجة 2025 بمحلات أم مكة

كيلو سمكتين ومخلية من الشوك بـ 430 جنيها.

نص كيلو سمك مخلي بـ215 جنيها.

كيلو فسيخ سمكتين بـ400 جنيه.

كيلو فسيخ وسط 3 سمكات بـ380 جنيها.

كيلو فسيخ 4 سمكات بـ350 جنيها.

نص كيلو فسيخ سليم بـ350 جنيها.

نص كيلو فسيخ سمكتين بـ200 جنيه.

برطمان بساريا 300جرام بـ 70 جنيها.

كيلو سردين 240 جنيها.

نص كيلو سردين بـ120 جنيها.

ربع طحينة بلدي بـ40 جنيها.

كيلو بطارخ بـ800 جنيه.

نص كيلو البطارخ بـ400 جنيه.

كيلو رنجة هولندي مدخنة بـ200 جنيه.

كيلو أم الخلول الجامبو بـ350 جنيها.

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