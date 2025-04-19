قائمة إجازات أبريل 2025.. موعد عطلة شم النسيم

إجازات أبريل 2025.. تُعد الإجازات الرسمية في مصر من المناسبات التي ينتظرها المواطنون بشغف كبير، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تمثل هذه العطلات فرصة ثمينة للراحة من ضغط العمل والانشغالات اليومية، كما تُشكل وقتًا مثاليًا لقضائه مع العائلة أو الأصدقاء أو حتى للسفر والترفيه.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم العطلات بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن انتظام العمل في المصالح العامة، تُصدر رئاسة مجلس الوزراء بانتظام قرارات تحدد مواعيد الإجازات الرسمية التي يتم فيها تعطيل العمل مع صرف الأجر الكامل للعاملين.

إجازات إبريل 2025

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية، تفاصيل إجازات أبريل 2025، وكذلك قائمة الإجازات المتبقية حتى نهاية العام.

إجازة شم النسيم 2025

ومن أكثر إجازات أبريل 2025 اهتمامًا وبحثًا من قبل المواطنين، إجازة شم النسيم عيد المصريين القدماء، حيث أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بتحديد إجازة شم النسيم 2025 يوم الاثنين 21 أبريل 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

ويُعد شم النسيم أحد أقدم الأعياد في الثقافة المصرية، حيث يحتفل به المصريون منذ العصور الفرعونية، ويُعد رمزًا لبداية فصل الربيع ويتميز بالطقوس الخاصة مثل الخروج للحدائق وتناول الفسيخ والبيض الملون.

إجازة عيد تحرير سيناء 2025

قررت الحكومة منح جميع العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص إجازة يوم الخميس 24 أبريل 2025 وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك بديل عن يوم الجمعة 25 أبريل 2025

ويأتي هذا التعديل في إطار السياسة الحكومية التي تقضي بترحيل بعض الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك لتوحيد أيام العطلات الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويعد عيد تحرير سيناء عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة والإدارات المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص.

وعيد تحرير سيناء يُخلّد ذكرى استرداد الأراضي المصرية من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982، وهو من المناسبات الوطنية المهمة التي تترسخ في وجدان الشعب المصري.

الإجازات الرسمية

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

بعد انتهاء إجازات شهر أبريل، ينتظر المصريون مجموعة من العطلات الرسمية المهمة خلال بقية أشهر السنة، وتتوزع على النحو التالي:

عيد العمال 2025

يأتي عيد العمال يوم الخميس 1 مايو 2025، عطلة رسمية لتكريم جهود العاملين في مختلف القطاعات، يستفيد منها جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص

عيد الأضحى المبارك 2025

إجازة وقفة العيد الخميس 5 يونيو 2025

أيام العيد: من الجمعة 6 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية 1447 هـ

وبحسب بيانات البحوث الفلكية من المتوقع أن تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ يوم الخميس 26 يونيو 2025

عيد ثورة 30 يونيو

يوافق عيد ثورة 30 يونيو يوم الاثنين 30 يونيو 2025، تُحيي هذه المناسبة ذكرى خروج ملايين المصريين في 30 يونيو 2013 رفضًا لحكم جماعة الإخوان، وتُعد من المناسبات التي تحمل طابعًا سياسيًا خاصًا.

ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء 23 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف 2025

الخميس 4 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة – ذكرى نصر أكتوبر

الاثنين 6 أكتوبر 2025

ويسهل قائمة الإجازات الرسمية 2025 على المواطنين التخطيط المسبق لإجازاتهم سواء للراحة أو للترفيه أو حتى للسفر الداخلي والخارجي، في ظل الالتزام الحكومي الواضح بتوحيد الإجازات لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين.

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