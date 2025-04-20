الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتـ ـلال بعيد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات التعسفية والاعتداءات والتقييدات التي يمارسها جنود الاحتـ ـلال ومستوطنيه طيلة فترة أعياد الفصح المجيد ضد الأقباط من أبناء شعب فلسطين، ومشاركتهم في إحياء هذه المناسبة الكونية الإنسانية، والمشاهد المصورة لاعتداء جنود الاحتـ ـلال على زوار كنيسة القيامة يوم أمس، وينشر “الموجز” أبرز ما جاء في بيان الخارجية الفلسطينية، خلال التقرير التالي.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، عن إدانتها لإقدام الاحتـ ـلال على منع سفير الكرسي الرسولي من دخول كنيسة القيامة، وكذلك منع الأقباط من الضفة الغربية المشاركة في الأعياد بالقدس المحتلة.

الخارجية الفلسطينية: ممارسات الاحتـ ـلال بحق الأقباط عنصرية وتمييزية

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الاحتـ ـلال بحق الأقباط عنصرية وتمييزية تندرج في إطار استهداف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وانتـ ـهاك صارخ لحرية العبادة وحرية الوصول للمقدسات، وكذلك امتداد لجـ ـرائم الإبـ ـادة والتهجير ضد شعب فلسطين.

قطاع غـ ـزة

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات العالمين المسيحي والإسلامي الخروج عن صمتها، وبذل جهد حقيقي لحماية القدس ومقدساتها؛ باعتبارها جزءً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية.

ومن جهة اخري، أفاد موقع "واللا" العبري، أن الجيش الإسرائـ ـيلي ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غـ ـزة تتضمن تدمـ ـيرًا منهجيًا لمبان باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمـ ـير شوارع بأكملها.

الجيش الإسرائـ ـيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرىلتقسيم غـ ـزة إلى قسمين

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائـ ـيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرى يمكن خلالها تقسيم غـ ـزة إلى قسمين، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إنشاء مراكز توزيع غذائية مباشرة للمدنيين في غزة بإدارة شركات أمريكية مدنية ما يؤدي إلى إضعاف قبضة حماس وتقويض سلطتها.

وأشار الموقع العبري إلى أنه من المتوقع أن تتطلب هذه المناورة تجنيدًا واسعًا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن جنود احتياط قولهم إنه يجب على متخذي القرار أن يرونا ويفهموا أنه بدون دعم شامل لقوات الاحتياط سيكون أمن إسرائيل في خطر.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها دعوتها لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائـ ـيلي مع تحديد هدف أدنى لتجنيد 22 ألفا من الحريديم.

نتنياهو: الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى أن الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه.

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