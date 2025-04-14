عاجل.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصي بحماية شرطة الاحتـ ـلال

اقتحام المسجد الأقصي.. واصلت إسرائـ ـيل ارتكاب جـ ـرائمها البشـ ـعة في فلسطين، وذلك بعد اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك وأداء طقوس تلمودية، بحماية شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

ينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اقتـ ـحام مئات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك، وأداء طقوس تلمودية، وسط توترات شديدة واشتـ ـباكات بين المقدسيين والمرابطين بـ المسجد الأقصي وبين المستوطنين وجنود الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من جهة أخرى.

تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصي

اقتحم عدد من المستوطنين كبير باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

المسجد الأقصي

وخلال اقتحام المسجد الأقصي المبارك قام عدد من المستوطنين بتأدية رقصات استفزازية عند باب الأسباط في المسجد الأقصى.

واقتحم نحو 300 مستوطن المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الاثنين في انتظار من الاحتـ ـلال لاقتحام المزيد من المستوطنين خلال فترة اليوم.

وجرى انتشار قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بمنطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم تمهيدًا لاقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصي.

حصيلة شهداء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، ارتفع عدد شهداء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 50.944، والإصابات إلى 116.156 منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وكالة وفا، أفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1.574 شهيدًا، و4.115 مصابين منذ 18 مارس.

وقالت، إن 11 شهيدًا، و111 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمـ ـرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

قصـ ـف المستشفى المعمداني وسط مدينة غـ ـزة

ومن ناحية أخري، شن الطيران الإسرائـ ـيلي قصـ ـفًا على المستشفى المعمداني وسط مدينة غـ ـزة شمالي القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن الجيش الإسرائـ ـيلي هدد بقصـ ـف المستشفى أولا، مما دفع المتواجدين به إلى إخراج المرضى والجرحى قسرا.

وأضاف المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات إسرائـ ـيلية قصـ ـفت المستشفى بصـ ـاروخين، مما أدى إلى تدمـ ـير قسم الاستقبال والطوارئ، ومبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة.

قصف إسرائـ ـيلي

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المرضى والجرحى يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب قصـ ــفه، وبعضهم في حالة حـ ـرجة.

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