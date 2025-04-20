رسالة دكتوراة بهندسة الإسكندرية تناقش نقل الطاقة لاسلكيًا لتخفيض التكاليف في الصناعة

ناقشت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، رسالة دكتوراة حملت عنوان: "محركات آلة متعددة الأطوار مع نقل طاقة لاسلكي مدمج".

د. عبد الرحمن إسماعيل خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

ومنحت الكلية عبد الرحمن إسماعيل يوسف حافظ المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية، درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة الإسكندرية، عن رسالته التي تهدف إلى نقل الطاقة لاسلكيًا لتخفيض التكاليف وتعزيز كفاءة الإنتاج في القطاعات الصناعية.

حلول جذرية لمشكلات الصناعة الحديثة

و قدم الباحث في رسالته حلًا جذريًا لإحدى المعضلات التي تواجه العديد من الصناعات الحديثة، وهي تغذية المكونات الكهربائية الحساسة المثبتة على طاولات تصنيع متحركة بالطاقة، فبدلًا من الاعتماد على "الحلقات الانزلاقية" التقليدية التي تعاني من مشاكل الصيانة والتآكل، اقترح المهندس عبد الرحمن نظامًا مبتكرًا يعتمد على تكنولوجيا نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيًا ودمجها بكفاءة عالية مع نظام التحكم في المحرك الكهربائي.

د. عبد الرحمن إسماعيل خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه نشر البحث وتوثيقه في واحدة من أعرق المجلات العلمية المتخصصة في مجال الإلكترونيات الصناعية على مستوى العالم، وهي مجلة IEEE Transactions on Industrial Electronics الأمريكية ، إذ يعد نشر بحث مستنبط من رسالة الدكتوراه في هذه المجلة دلالة على القيمة العلمية والتطبيقية الكبيرة لهذا البحث .

و آشرف على الرسالة كل من الدكتور راجي علي رفعت حمدي والدكتور أيمن سامي إبراهيم سعد عبد الخالق، بينما ، أجاز الرسالة لجنة تحكيم ضمت كلًا من الدكتور مصطفى إبراهيم محمد مصطفى مرعي والدكتور راجي علي رفعت حمدي والدكتور أحمد محمد عباس محمد السروجى.

د. عبد الرحمن إسماعيل خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

وأكد الدكتور عبد الرحمن إسماعيل، في تصريحات لـ الموجز، إن أهمية هذا العمل تكمن في قدرته على إحداث طفرة في العديد من الصناعات، بدءًا من الصناعات التحويلية التي تعتمد على مكونات دوارة، وصولًا إلى قطاعات حيوية مثل الصناعات البترولية والتطبيقات كأجهزة الرادار وأنظمة الدفاع، حيث الحاجة ماسة لتغذية المكونات الدوارة بالطاقة بكفاءة وقدرة عالية دون الحاجة إلى وصلات ميكانيكية تقليدية.

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