شمس البارودي ترد على انتقادات أفلامها الجريئة:كل الجميلات عملوا كده وأنا أتبرأ

في تعليق أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن صمتها لترد على تساؤلات وانتقادات طالت أعمالها السينمائية السابقة، مؤكدة تبرؤها منها، وموجهة سهام النقد إلى الوسط الفني وبعض الأسماء المعروفة فيه، على رأسهم الفنان محمد رمضان، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

تبرؤ من الماضي.. وتوضيح موقف

عبر منشور طويل على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أكدت شمس البارودي أنها أدت أدوارًا كانت شائعة في تلك الحقبة، وقالت:

"أنا عملت أفلام كل ممثلات السينما المصرية الجميلات عملوها، وكانت تحت إشراف كبار المخرجين، ولم تكن في الخفاء، وكانت خاضعة للرقابة".

وأضافت: "كان عمري لا يتعدى الـ27 عامًا، وكثير من الجميلات ممن اعتزلن أدّين أدوارًا مشابهة".

وأكدت أنها لا تخشى في الحق لومة لائم، وتساءلت عن سبب مهاجمتها تحديدًا، قائلة: "أنا شخصيًا أتبرأ من هذه الأدوار، لكن ليه أنا البتهاجم؟ وقبلي وبعدي الجميلات لبسوا المايوهات واتباسوا!".

هجوم على الوسط الفني.. وانتقاد لمحمد رمضان

في سياق حديثها، وجهت شمس البارودي انتقادًا حادًا للفنان محمد رمضان، مستنكرة تجاهل الهجوم عليه رغم أنه -وفق تعبيرها- "يكسب الملايين من التفاهة والابتذال"، وتساءلت: "ماهجمتوش ليه الوسط كله؟ دا أنتو بتقتاتوا من اللي بيشتغل فيه رمضان!".

كما أعادت فتح ملف أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي اتُهم رمضان بالتسبب فيها بعد ظهوره معه داخل قمرة القيادة. وأكدت أن الطيار "توفي قهرًا"، وكتبت:

"ربنا يقهرك وكل من يقف جانب الباطل والتفاهة... واستغلال جهل البسطاء للإثراء".

رفض النفاق والدفاع عن الحق

اختتمت شمس البارودي رسالتها برسالة واضحة لمهاجميها:

"بلاش نفاق، أنا أتبرأ من أعمال لم أعد أؤمن بها، لكن الهجوم على شخصي دون النظر لمجمل التجربة أو السياق أمر غير عادل".

وشددت على أن حديثها ليس تهربًا من مسؤولية، بل إعلان واضح لتوبتها وابتعادها عن الفن، مؤكدة أنها وجدت في الاعتزال راحة نفسية وإيمانًا أقوى.

جدل متجدد.. واستدعاء الذاكرة

تأتي تصريحات البارودي لتعيد إلى الواجهة جدلًا قديمًا حول دور الفن ومسؤولية الفنان، خاصة مع تكرار الانتقادات التي تطال فنانين وفنانات سابقين بعد توبتهم أو اعتزالهم.

بين مؤيد لحق التوبة والاعتذار عن الماضي، ومعارض يرى في ذلك تناقضًا، تستمر النقاشات، ويبقى اسم شمس البارودي حاضرًا في الذاكرة كواحدة من أبرز نجمات السبعينيات، ممن اخترن طريقًا مختلفًا في النهاية.

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