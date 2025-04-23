أبرزه مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يصدر 13 قرارًا جديدًا

قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الحيوية التي تمس الأمن، الاقتصاد، الطاقة، الاستثمار، البيئة، البنية التحتية، والنقل، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات.

قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم.

تخصيص أراضٍ في شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ بمحافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية جديدة، تشمل قسمي شرطة ونقطة تفتيش، وذلك لتعزيز الأمن في المنطقة وتقديم خدمات شرطية متطورة للمواطنين.

اجتماع الحكومة

صوامع جديدة للغلال في المنيا وكفر الشيخ

كما أُقر تخصيص قطعتي أرض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع لتخزين الغلال في كل من مركز ملوي بمحافظة المنيا، ومركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المناطق التجارية واللوجستية وتوفير مخازن استراتيجية للسلع.

محطة طاقة شمسية جديدة في قنا

تمت الموافقة على تخصيص مساحة 909.2 فدان بمحافظة قنا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطة طاقة شمسية، ضمن خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تعديل قانون تحسين الأراضي الزراعية

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 المتعلق بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، حيث تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليتماشى مع تطورات العمل الزراعي الحديث، ويضم خبراء متخصصين من عدة وزارات وهيئات وطنية.

اجتماع الحكومة

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة

كما وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والتي تضمنت ضوابط صارمة للحيازة والتداول والنقل والعروض، وإنشاء لجنة فنية لوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة، مع الالتزام بمعايير دولية.

مد الإعفاءات لتشجيع حركة الطيران والسياحة

قرر المجلس مد فترة الإعفاء من مقابل الجُعل لشركات الطيران حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) حتى أبريل 2026، لدعم حركة السياحة وزيادة الإشغال الفندقي في المناطق السياحية.

تخصيص أراضٍ لإقامة قرى بالظهير الصحراوي في أسوان والمنيا

وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظتي أسوان والمنيا لإقامة قرى جديدة بالظهير الصحراوي، دعمًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير بنية تنموية متكاملة في تلك المناطق وربطها بالخدمات وفرص العمل.

تشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع

أقر مجلس الوزراء تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "دي بي السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع التي تشمل ثلاث خطوط رئيسية بطول إجمالي يتجاوز 1900 كم، لربط مدن مصر الكبرى بخطوط نقل حديثة ومستدامة.

دعم الاستثمار والتعاقدات الحكومية

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق على طلبات تعاقد بعض الجهات الحكومية وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، من بينها وزارة الاتصالات، وزارة الثقافة، ووكالة الفضاء المصرية.

مذكرة تفاهم مع إيطاليا في مجالات الطاقة

أُقر توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتسهيل تصدير المنتجات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يتماشى مع خطة مصر للتحول الأخضر.

تخصيص أرض لصالح جمعية الإسكان للعاملين بصناعة الأثاث في دمياط

اعتمد مجلس الوزراء التصرف في قطعة أرض بمدينة رأس البر بمساحة 74.45 م² لصالح الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بصناعة الأثاث في دمياط، استجابة لطلب محافظة دمياط، بهدف دعم العاملين بهذا القطاع الحيوي.

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