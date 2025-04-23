سمير فرج: الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة

استضاف صالون "النيل" – المنبثق عن جامعة النيل – اللواء أ.ح/ سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، في لقاء موسع وندوة تثقيفية متخصصة تحت عنوان: "الأمن القومي المصري.. تحديات ومقومات".

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

جاء ذلك في إطار حرص جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، على بناء وعي طلابها وتعزيز انتمائهم الوطني، وانطلاقًا من رسالتها المجتمعية في مناقشة مختلف الملفات الحيوية التي تهم مؤسسات الدولة المصرية،

جاءت الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل، وتأكيدًا على أهمية ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن وتضحيات أبنائه.

ويستعرض الموجز تفاصيل الندوة

خلال اللقاء، تناول اللواء سمير فرج، أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وأهم المقومات التي تسهم في حمايته، مع التركيز على دور المواطن، ولا سيما الشباب، في دعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها. وأكد ن مصر تواجه، ولأول مرة منذ آلاف السنين، تهديدات على حدودها من كل الاتجاهات، ما يجعل من بناء الشخصية الوطنية أولوية قصوى. معتبراً بناء وعي الشباب أول خطوط الدفاع عن الأمن القومي.

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

في بداية حديثه، عبّر اللواء فرج عن سعادته بدور جامعة النيل في مجال البحث العلمي ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الجامعة تمثل شريانًا حيويًا من شرايين الاستثمار في العقول والطاقات الشبابية من خلال طلابها وأساتذتها ومشروعاتها البحثية التي تسعى لخدمة الاقتصاد القومي. كما طالب الشباب – باعتبارهم جيل المستقبل – بضرورة التفكير العقلاني وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التسرع في ترويج الأخبار الزائفة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

وأوضح فرج أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة، وفي جميع الاتجاهات الحدودية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم تشهده مصر من قبل، وهو ما يعكس في الوقت ذاته قوة مصر ومكانتها المحورية في المنطقة. واستعرض تداعيات الأزمات الإقليمية، بدءًا من الحرب في غزة، مرورًا بجنوب لبنان، وصولًا إلى التصعيد العالمي الأخير، مؤكدًا أنها جميعًا تمثل تهديدات مباشرة لاستقرار مصر والمنطقة.

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

جهود القوات المسلحة في تأمين الحدود في ظل التحديات

كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمته في إدارة المشهد وحماية مقدرات الشعب المصري، مثمنًا جهود القوات المسلحة في تأمين الحدود والتعامل مع التحديات المختلفة، ولا سيما في ظل امتلاك مصر لقوة عسكرية رادعة تحمي أمنها القومي.

وفيما يخص الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال اللواء سمير فرج، إن القضية كانت مهددة بالضياع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، لكن الفصائل الفلسطينية أسهمت في إحيائها وجعلها ضمن أولويات السياسة الدولية.

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

وأكد اللواء فرج أن مصر خاضت حروبًا وتحديات جسيمة عبر تاريخها، لكنها كانت دومًا تخرج منها أقوى بفضل تماسك شعبها وقوة مؤسساتها. كما أشار إلى أن القيادة السياسية تدير الملفات الأمنية والعسكرية باحترافية عالية، مشددًا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

من جانبه، عبّر الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن سعادته باستضافة اللواء سمير فرج، واصفًا إياه بأنه "قيمة وطنية رفيعة وخبرة ثرية تستحق أن تُنقل للأجيال الجديدة".

اللواء سمير فرج في جامعة النيل

وقال عقل: "نحرص في الجامعة على أن نكون أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية، بل منارة للوعي والفكر، تعمل على تأهيل طلابها ليكونوا جزءًا فاعلًا من حاضر ومستقبل وطنهم. وتأتي هذه الندوة في إطار رؤيتنا لتشكيل وعي طلابنا بقضايا الوطن المصيرية، وفي مقدمتها قضية الأمن القومي.

وأضاف أن الندوة مثلت فرصة مميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للمشاركة في حوار وطني بنّاء، والاستفادة من الرؤية التحليلية العميقة التي قدمها أحد أبرز الرموز العسكرية والفكرية في مصر.

وفي ختام الندوة، أهدى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، درع الجامعة إلى اللواء أ.ح/ سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، تقديرًا لعطائه الوطني ودوره البارز في خدمة الوطن على المستويين العسكري والاستراتيجي.

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