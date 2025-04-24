بالصور حفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. لقطات مثيرة

حفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. احتفل النجمان هشام جمال وليلى أحمد زاهر، بزفافهما في ليلة ساحرة تحت سفح الأهرامات، وسط حضور لافت من كبار نجوم الفن والإعلام والرياضة، في أجواء مبهرة وتفاصيل ملكية خطفت الأنظار.

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل حفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر، وأبرز اللقطات.

زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر

أقيم زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر، في منطقة هرم سقارة، مساء أمس الأربعاء، حيث شهد تنظيمًا استثنائيًا وتأمينًا مشددًا من إحدى شركات الأمن الخاصة، التي حرصت على تأمين مداخل ومخارج الحفل وقصر الدخول على المدعوين فقط.

ليلى أحمد زاهر تبكي على أغنية "بنت أبويا"

خلال حفل الزفاف، لم تتمالك ليلى أحمد زاهر دموعها أثناء رقصها مع والدها الفنان أحمد زاهر على أنغام أغنية "بنت أبويا"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

انهمرت الدموع من الأب والابنة في مشهد مؤثر خطف قلوب المتابعين، وعبّر عن عمق العلاقة بين الفنان أحمد زاهر وابنته في ليلة العمر.

حفل الزفاف

نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

شهد الحفل تواجد نخبة من النجوم، من أبرزهم: إلهام شاهين، لقاء سويدان، مروة عبد المنعم، باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

وقد شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها على إنستجرام بمجموعة صور من الحفل، وهنأت العروسين قائلة:

"ألف مبروك لصديقي الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى على فرح ابنتهما الجميلة ليلى وهشام جمال.. ليلة رائعة وفرح جميل، ربنا يسعدكم دايمًا ونفرح بولادكم".

حفل زفاف ليلى وهشام

عقد قران هشام جمال وليلى أحمد زاهر في قصر محمد علي

سبق حفل الزفاف عقد قران العروسين داخل قصر محمد علي بالمنيل، منذ أيام، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلتين والمقربين فقط.

وشهدت لحظة عقد القران أيضًا بكاء الفنان أحمد زاهر تأثرًا بزواج ابنته الكبرى، وسط أجواء عائلية دافئة ومليئة بالمشاعر.

خطوبة ليلى أحمد زاهر

خطوبة رومانسية داخل المنزل

كانت خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر قد تمت في يناير 2024 داخل منزل الأسرة، في احتفال بسيط جمع الأسرتين، وظهرا خلاله في قمة السعادة والتفاهم، ما أثار إعجاب الجمهور وحرص الجميع على متابعة تطور هذه العلاقة المميزة.

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