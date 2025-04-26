شروط الحصول على سيارات المعاقين 2025 والمستندات المطلوبة

تزايدت عمليات البحث عبر المثات الإلكترونية المختلفة للاستفسار عن إرتفعت شروط الحصول على سيارات المعاقين 2025، المعافاة من الجمارك، والتيىتتضمن مجموعة من الاختيارات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة .

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختلف بين التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، وذلك فضلاً عن الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، ويعرض الموجز خلال السطور التالية كيفية التقديم للحصول على سيارات المعاقين.

سيارات المعاقين

شروط الحصول على سيارات المعاقين

أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة تماماً للتقرير الطبي الذي يستخرجه من القومسيون الطبي.

اجتياز الشخص الكشف الطبي.

أن يكون مصري الجنسية.

وأن تكون السيارة مسجلة بإسم الشخص صاحب الإعاقة.

المستندات المطلوبة للتقديم على سيارات ذوي الإعاقة

صورة من البطاقة الشخصية.

صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

نسخة من رخصة القيادة.

التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة

طريقة الحصول على سيارات المعاقين 2025

1- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بناءً على ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى أن يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم أيضاً عمل حجز للكشف الطبي، ثم تسجيل البيانات المتمثلة في البيانات الشخصية كالرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون.

2- وبعدها اختيار نوع الإعاقة، سواء إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية أو أمراض دم، وذلك فضلاً عن أمراض قلب، أما إذا كان المعاق قاصراً يتم تسجيل البيانات الخاصة بإسم ولي الأمر أو الوصي والرقم القومي وصفته أيضاً.

3- وبعد ذلك اختيار مكان الكشف الطبي سواء في الإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية أو سوهاج، وبالإضافة إلى اختيار تاريخ الكشف الطبي، ثم اختيار الجمرك المطلوب.

4- وأخيراً عقب إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والأوراق المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقاً لكل إعاقة مسجلة.

لا يجوز أيضاً لمن سبق له الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبياً الحجز، إلا عقب مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وقد شددت وزارة الصحة على أنّ البيانات التي يتم تسجيلها تعتبر بمثابة إقرار بصحتها ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

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