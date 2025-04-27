موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في ليلة التتويج بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الإنجليزية، مواجهة فريق ليفربول ضد توتنهام ، التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يحتاج فريق ليفربول إلي نقطة واحدة للتتويج رسميا ببطولة البريميرليج حيث يحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة.

مشاهدة ماتش ليفربول ضد توتنهام

يمكنك متابعة قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري.

ليفربول ضد توتنهام

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد ليفربول

نستعرض تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد نظيره فريق ليفربول خلال مواجهة اليوم والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، ديفيز، دانسو، سبينس.

خط الوسط: بينتانكور، ماديسون ، بيرجفال ، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: تيل، سون هيونج مين.

تاريخ مواجهات توتنهام ضد ليفربول

التقي فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام في 188 مباراة حيث نجح ليفربول في تحقيق الفوز خلال 90 مباراة، بينما حقق فريق توتنهام الفوز خلال 51 مباراة وانتهت 47 مواجهة بين الفريقين بالتعادل.

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