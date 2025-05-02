قلمٌ في وجه العاصفة.. 14 توصية تعيد للصحافة المصرية صوتها الحر

في مشهدٍ تاريخي ينبض بالأمل والتحدي، اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2025 في مؤتمر بالغ الأهمية، والذي شهد إعلان 14 توصية حاسمة، تحمل في طياتها إصلاحات جذرية تطمح لتغيير وجه الصحافة المصرية، وفي هذا الاجتماع، الذي استحضرت فيه قلوب الصحفيين العزيمة لمواجهة التحديات العاصفة التي تمر بها المهنة، أشار الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إلى أن هذه التوصيات ستشكل خارطة الطريق لإعادة صياغة ملامح الصحافة الوطنية في مصر.

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إصلاحات جذرية تهدف لمستقبل مشرق

أبرز هذه التوصيات كان تعديل لائحة القيد، حيث تم تكليف مجلس النقابة بتطوير آلية القيد بما يتماشى مع مقتضيات العصر، بغية إغلاق الأبواب أمام غير الممارسين للمهنة، وهذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه الصحفيون تحديات مع المؤسسات التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، في إشارة إلى ضرورة حماية المهنة من التسلل غير المهني.

كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة تكليف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات الفعّالة لتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين الذي انعقد في ديسمبر 2024 ،والتوصية التي جاءت كخطة عمل مهنية تهدف إلى إصلاح أوجه القصور في المهنة وتحقيق العدالة داخل المؤسسات الصحفية.

الحقوق المالية وتوفير الفرص

وفيما يتعلق بـ الحقوق المالية، أكدت التوصيات على أهمية إعداد لائحة مالية موحدة لأجور الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية، وهذه الخطوة تأتي بعد مطالب متزايدة للمساواة بين الصحفيين، بغض النظر عن المؤسسة التي يعملون بها، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

أما فيما يخص فرص العمل، فقد كان من ضمن التوصيات البارزة تنظيم ملتقى سنوي للتوظيف، وهو فرصة ذهبية للصحفيين وأبنائهم للتواصل مع المؤسسات المختلفة والحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ومن هنا تنبع أهمية هذه الفكرة التي تؤكد على دور النقابة كحلقة وصل حيوية بين الصحفيين وسوق العمل.

التصدي للكيانات الموازية وضمان الاستقلالية

فيما يتعلق بـ الكيانات النقابية الموازية التي استهدفت اختراق دور النقابة، فقد تم تكليف المجلس بـ اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الكيانات التي تعمل على منافسة نقابة الصحفيين في القضايا القانونية والحقوقية. وذلك لضمان الحفاظ على هوية النقابة واستقلاليتها.

كما أكدت التوصيات على ضرورة حظر الجمع بين المناصب الحكومية ومنصب نقيب الصحفيين، بما يضمن استقلالية العمل النقابي، وهذه التوصية تمثل حماية للصحفيين من تضارب المصالح، وهي خطوة هامة في الحفاظ على نزاهة العمل الصحفي داخل مصر.

خطوات حاسمة نحو الإصلاح

وفي ختام هذه التوصيات، أشار جمال عبد الرحيم إلى أهمية تفعيل قانون النقابة في مواجهة أي محاولات لانتحال صفة صحفي، مؤكداً أن هذه الخطوات ستكون مفصلية في مسار الصحافة المصرية نحو مزيد من الاستقلالية والمهنية، كما تم التأكيد على التحرك السريع لإنهاء أزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور.

وإن هذه التوصيات تمثل بداية جديدة لصحافة مصرية أكثر قوة ونزاهة ،وهي دعوة لصحافة حرة مسؤولة، لا تتزعزع أمام الضغوط أو المحن، بل تنطلق نحو فضاءات جديدة تحقق فيها تطلعات المهنة والشعب المصري.

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