"لا مكان لغير المؤهلين".. الصحفيين تمنع قيد خريجي التعليم المفتوح رسميًا

أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 26 أبريل 2025، قرارًا نهائيًا بـمنع قيد خريجي التعليم المفتوح في جداول النقابة، وجاء القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، في إطار توجه عام لتنقية المهنة ورفع معايير القيد.

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البلشي: القرار لحماية المهنة وليس لاستبعاد أفراد

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن القرار يهدف إلى حماية المهنة من التراجع، وليس موجهًا ضد أفراد بعينهم، وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية: "نريد أن نعيد للنقابة هيبتها، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد معايير مهنية واضحة في القيد".

تعديلات شاملة على لائحة القيد.. اختبارات ومقابلات وأعمال منشورة

أعلنت النقابة أيضًا عن تعديل واسع للائحة القيد، يشمل إدراج اختبارات تحريرية ومقابلات مهنية إلزامية، إلى جانب شرط تقديم أعمال منشورة حديثة تثبت ممارسة الصحافة بشكل حقيقي، وأكد هشام يونس، عضو المجلس، أن الهدف هو منع تكرار أخطاء الماضي، وإغلاق أي أبواب خلفية للقيد غير المهني.

ردود فعل متباينة داخل الوسط الصحفي

وقد انقسمت الآراء حول القرار، حيث اعتبره البعض خطوة تأخرت كثيرًا، بينما أعرب عدد من خريجي التعليم المفتوح العاملين في الصحافة عن استيائهم، مطالبين بمراعاة خبراتهم العملية وفتح باب الاستثناءات.

بدء تطبيق التعديلات في الدورة المقبلة للجنة القيد

أوضحت النقابة أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الدورة القادمة للجنة القيد، على أن يتم إخطار جميع المؤسسات الصحفية رسميًا بالشروط الجديدة لتقديم ملفات الصحفيين المرشحين.

النقابة تنشر اللائحة الجديدة وتعد بورش توعية للمؤسسات

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنها ستنشر نص اللائحة المُعدلة على موقعها الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، مع تنظيم ورش تعريفية تستهدف مسؤولي المؤسسات الصحفية لتوضيح ضوابط القيد الجديدة وآليات التقديم.

القرارات تؤسس لمرحلة جديدة في مسار المهنة

تأتي هذه القرارات في وقت حساس تمر به مهنة الصحافة في مصر، وسط تحديات تتعلق بالمصداقية، وتراجع الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وارتفاع أعداد غير الممارسين فعليًا داخل النقابة. ويُنظر إلى ما أقرّته الجمعية العمومية على أنه بداية مرحلة إصلاح جذرية تهدف إلى استعادة هيبة المهنة وتنقية الجداول من غير المؤهلين، ووضع أسس أكثر صلابة لبناء جيل جديد من الصحفيين المهنيين القادرين على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات المهنة والمجتمع.

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