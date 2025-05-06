طرابلس تستعد لاستضافة قمة فوربس الشرق الأوسط لبناء المستقبل 2025

رعاية رسمية للقمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.. تستعد العاصمة الليبية طرابلس لاستضافة النسخة الأولى من "قمة فوربس الشرق الأوسط لبناء المستقبل 2025"، والمقرر عقدها يومي 29 و30 مايو الجاري، تحت رعاية معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبشراكة استراتيجية مع المؤسسة الليبية للاستثمار، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أهداف القمة ومحاورها الاستراتيجية

تهدف القمة إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار، والتنمية المستدامة، من خلال منصة حوار رفيعة المستوى تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

شخصيات بارزة تشارك في القمة

يحضر القمة عدد من كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم:

معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية

معالي الأستاذ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية

معالي خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

الدكتور علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار



جدول أعمال غني وحلقات نقاش تفاعلية

سيركز جدول أعمال القمة على تسريع التحول الاقتصادي في ليبيا، من خلال استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعزيز دور ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

ليبيا كمحور اقتصادي استراتيجي

تسلط القمة الضوء على الموقع الجغرافي المميز لليبيا ودورها كمحور يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما سيتم عرض قصص نجاح ملهمة لرواد أعمال شباب، وتوفير منصات دعم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم.

تصريحات رسمية تؤكد أهمية القمة

أعرب معالي عبد الحميد الدبيبة عن فخره باستضافة القمة في طرابلس، مؤكدًا أن ليبيا تملك إمكانات استثمارية غير مستغلة، وقال: "يسعدني أن فوربس الشرق الأوسط اختارت طرابلس لهذا الحدث التاريخي، ونطمح لبناء شراكات مثمرة تسهم في التنمية الاقتصادية".

كلمة رئيسة فوربس الشرق الأوسط

صرحت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "نفخر بعقد القمة في ليبيا للمرة الأولى، ونرى فيها فرصة لتسليط الضوء على مرونة هذا البلد واستكشاف إمكاناته الاستثمارية".

دور المؤسسة الليبية للاستثمار في دعم الاقتصاد

أكد الدكتور علي محمود حسن أن القمة تشكل منصة استراتيجية للتواصل مع المستثمرين، مشيرًا إلى سعي المؤسسة لتنمية استثماراتها في مختلف القطاعات والمناطق، دعمًا للاقتصاد الليبي والنمو المستدام.

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