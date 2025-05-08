وأنطلقت الأدخنة البيضاء .. الكاردينال بريفوست بابا الفاتيكان الجديد

أطلقت مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، الخميس، أعمدة الدخان الأبيض في إشارة إلى أن الكرادلة المجتمعين في المجمع الإنتخابي قد إنتخبوا بابا جديداً لقيادة الكنيسة الكاثوليكية خلفاً للبابا فرنسيس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

أجراس الكتدرائية تُقرع إحتفالاً بإنتخاب البابا الجديد

وكشفت سكاى نيوز عربية أن البابا الجديد هو الكاردينال الأمريكي بريفوست.

وبعد أن تم الإعلان اسم بابا الفاتيكان الجديد، الكاردينال الأمريكي بريفوست، خرج من نافذة كاتدرائية القديس بطرس ليطل على الحشود المتجمعة في ساحة الكاتدرائية، في أول ظهور له أمام الجماهير.

الكاردينال بريفوست بابا الفاتيكان الجديد

وسيحمل البابا الجديد للفاتيكان الكاردينال الأمريكي بريفوست سيحمل اسم "ليو الرابع عشر".

وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالا بانتخاب البابا جديد.



وتجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتاً على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لإنتخاب خليفة للبابا فرنسيس.



ولمعرفة هوية البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.



الكرادلة أعادوا جولة الإنتخاب

وكان الكرادلة قد أعادوا جولة الإنتخاب بكنيسة سيستين اليوم الخميس، لإختيار بابا جديد، عقب الإخفاق في التصويت الأول بالمجمع المغلق، مما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.



وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون أن لا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا.



ولكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضعة جولات من التصويت.

ويشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و 14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.

وكانت كنيسة سيستين قد أغلقت أبوابها، الأربعاء، بعد أن دوى النداء باللاتينية 'إكسترا أومنيس' - أي "ليخرج الجميع" إيذانا ببدء 133 كاردينالا الطقس السري المتوارث منذ قرون لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، معلنين افتتاح أكثر اجتماع مغلق تنوعا من حيث التوزيع الجغرافي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الممتد لـ 2000 عام.

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