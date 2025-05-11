التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري

يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة فريق الأهلي ضد سيراميكا ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز ضد سيراميكا لتعزيز موقعه في صدارة الدوري التي انتزعها بعد صراع شرس مع فريق بيراميدزعلي لقب البطولة ويسعي عماد النحاس لقيادة الفريق للتتويج بالدوري بعد توليه قيادة الفريق مؤقتا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

موعد ماتش الأهلي ضد سيراميكا

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد سيراميكا

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد سيراميكا

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي ضد سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي ضد سيراميكا ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 29 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

4- طلائع الجيش - 23 نقطة

5- سموحة - 23 نقطة

6- إنبي - 21 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- الإسماعيلي - 19 نقطة

9- مودرن سبورت - 18 نقطة

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