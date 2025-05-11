ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة للمرحلة النهائية من البطولة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة من بطولة الدوري مواجهات ساخنة في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كما يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السادسة للمرحلة النهائية

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 29 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

4- طلائع الجيش - 23 نقطة

5- سموحة - 23 نقطة

6- إنبي - 21 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- الإسماعيلي - 19 نقطة

9- مودرن سبورت - 18 نقطة

الدوري المصري

الزمالك ضد بيراميدز

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يمكنك متابعة قمة فريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدزويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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