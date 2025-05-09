تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد قبل قمة الدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم، كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق الفوز أمام ريال مدريد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، التي يحتلها برصيد 79 نقطة بينما يسعي فريق ريال مدريد للفوز بتلك المواجهة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد

واجه فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد، في 260 مباراة بجميع البطولات حيث حقق ريال مدريد الفوز في 106 مباراة بينما حقق فريق برشلونة الفوز في 103 مباراة وانتهت 53 مباراة بالتعادل .

موعد قمة برشلونة ضد ريال مدريد

قمة فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد، المقررة مساء الأحد الموافق11 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

يرصد لكم الموجز فيما يلي تشكيل فريق برشلونة ضد ريال مدريد الذي يشهد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد برشلونة الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز ، اسينسيو ، تشواميني ، غارسيا

خط الوسط: سيبايوس ، فالفيردي ، بيلينغهام

خط الهجوم: غولر ، فينيسيوس ومبابي

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة

يغيب عن فريق ريال مدريد خلال مواجهة برشلونة كل من داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينجا، وجميعهم يواصلون برامج التعافي بشكل فردي.

بينما عاد المهاجم البرازيلي رودريجو جويس للتدريب بشكل طبيعي مع الفريق بعد تعافيه من الحمى التي منعته من اللعب أمام سيلتا فيجو.

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