ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري اليوم

تترقب الجماهير المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد المصري اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد منافسات هذه الجولة مواجهات قوية في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كما يلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد المصري ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (33 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (30 نقطة)

7- فاركو (29 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 29 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 23 نقطة

4- طلائع الجيش - 23 نقطة

5- سموحة -23 نقطة

6- إنبي - 21 نقطة

7- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- مودرن سبورت - 18 نقطة

الأهلي ضد المصري

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 8 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

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