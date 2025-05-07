التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق بيراميدز ضد البنك الأهلي ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق بيراميدز سوي تحقيق الفوز ضد البنك الأهلي لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس مع الأهلي والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد قمة بيراميدز أمام البنك الأهلي

يلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء بعد غد الجمعة الموافق 9 مايو الجاري.

مشاهدة قمة بيراميدز ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بيراميدز ضد البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد البنك الأهلي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (32 نقطة)

6- فاركو (29 نقطة)

7- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 28 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 22 نقطة

5- سموحة - 22 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- الإسماعيلي - 19 نقطة

8- إنبي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 15 نقطة

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