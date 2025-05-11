حماس تدين منع دخول المساعدات إلى غـ ـزة وتعتبرها جريمة حـ ـرب

علقت حركة حماس علي منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى قطاع غـ ـزة بينما يموت الأطفال جوعًا، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أدانت حركة حماس منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى قطاع غـ ـزة بينما يموت الأطفال جوعًا، معتبرًا أنها جـ ـريمة حـ ـرب مركبة.

حركة حماس: على العالم أن يرفع لا كبيرة في وجه نتنياهو

وأضافت حركة حماس في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد: "على العالم أن يرفع (لا) كبيرة في وجه نتنياهو، واستخدامه حـ ـرب التجويع القذرة كسـ ـلاح ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

حماس

وأكدت حركة حماس دعمها لموقف المنظمات الأممية الرافض لأي ترتيبات؛ لا تحترم المبادئ الإنسانية في إدخال وتوزيع المساعدات.

حماس تدين موقف الدول العربية تجاه ما يحدث في غـ ـزة

وذكرت حركة حماس أن مواقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حـ ـرب الإبـ ـادة وجـ ـريمة التجويع في قطاع غـ ـزة.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: حماس هي المسئولة وحدها عن الحـ ـرب في غـ ـزة

ومن ناحية أخري، ادعى وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر، أن حركة حماس المسئولة وحدها عن الحـ ـرب في غـ ـزة واستمرارها، مشيرًا إلى أن استمرار حماس يشكل كابوسًا لأمن إسرائـ ـيل واستقرار المنطقة بأسرها.

وزعم أن تل أبيب سمحت بتقديم المساعدات إلى غـ ـزة خلال الحـ ـرب، لكن حركة حماس سرقت المساعدات والأموال من الفلسطينيين واستخدمتها لتمويل حـ ـربها.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "لو استمرت المساعدات في يد حماس، وليس شعب غـ ـزة، فستستمر الحـ ـرب للأبد".

وأشار إلى دعم بلاده بشكل كامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضية، لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من قبل صندوق خاص.

وذكر أن بلاده تنسق وتتعاون مع أكبر عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ تلك الخطة، زاعمًا أن الجنود الإسرائـ ـيليين سيضمنون تقديم المساعدات، بناء على القانون الدولي الإنساني ومبادئه.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غـ ـزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجـ ـرحى جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غـ ـزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 شهيدًا، و81 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م إلى 52 ألفًا و829 شهيدًا، و119 ألفًا و554 إصابة.

قطاع غـ ـزة

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحـ ـرب على غـ ـزة، إلى 2720 شهيدًا، و7513 إصابة.

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