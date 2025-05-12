مسيرة الشيخ حمدي الزامل قارئ الإذاعة والتليفزيون وحكايته مع سلسلة أم كلثوم

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم، على إحياء ذكرى رحيل القارئ الكبير الشيخ حمدي الزامل، مسلطًا الضوء على مسيرته المباركة وذلك ضمن مشروعه التثقيفي "قُدوة"

وينشر الموجز في السطور التالية أبرز محطات الشيخ حمدي الزامل كما وردت على الصفحة الرسمية لمركز الأزهر بموقع الفيس بوك.

الشيخ حمدي الزامل

نشأة الشيخ حمدي الزامل

وُلد الشيخ حمدي محمود الزامل في 22 ديسمبر 1929م بقرية منية محلة دمنة، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. نشأ في أسرة محبة للقرآن والعلم؛ فوالده كان إمامًا وخطيبًا لمسجد القرية، وعمّه قاضيًا شرعيًّا، وخاله مُحفِّظًا للقرآن الكريم.

حفظه للقرآن الكريم

أتمّ الشيخ الزامل حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، ثم جوّده على يد شيخه المرحوم عوف بحبح، مما أسهم في تأسيس قاعدة قوية لتلاوته المتميزة.

دراسته بالأزهر الشريف

التحق بالمعهد الديني الأزهري بالزقازيق، ثم بمعهد القاهرة، حيث نال إعجاب شيوخه وأساتذته، وعلى رأسهم الشيخ توفيق عبد العزيز، الذي بشّره بمستقبل باهر في علوم القرآن الكريم.

الشيخ الزامل

مسيرته في التلاوة والإذاعة

على الرغم من تأخر الشيخ الزامل في الالتحاق بالإذاعة، إلا أنه كان معروفًا بإحيائه لليالي والمناسبات الدينية، وفي عام 1976م، تقدم لاختبارات الإذاعة المصرية، واعتُمد قارئًا بالإذاعة والتلفزيون، ليكون من القلائل الذين نالوا هذا الشرف المزدوج.

أخلاقه وصفاته

وأشار مركز الأزهر إلى أن الشيخ الزامل كان مثالًا للتواضع والتسامح، متخلقًا بأخلاق القرآن، محبوبًا بين الناس، ومعروفًا باحترامه الشديد لأساتذته وزملائه من القراء.

حكاية هدية أم كلثوم مع الشيخ الزامل

في واحدة من اللحظات النادرة والمميزة في مسيرة الشيخ حمدي الزامل، شهد عام 1974 لقاءً استثنائيًا جمعه بكوكب الشرق أم كلثوم، التي أبهرتها تلاوته العذبة وأداؤه الفريد. وفق ما ترويه ميرفت الزامل، ابنة القارئ الكبير، فإن والدها توجّه إلى منزل أم كلثوم بصحبة العمدة حسن السيد، عمدة "طماي الزهايرة" - مسقط رأس سيدة الغناء العربي.

وعند وصوله إلى فيلا أم كلثوم، طلبت منه أن يتلو عشر آيات من القرآن الكريم، وبالفعل بدأ الشيخ حمدي الزامل تلاوته بخشوع وإتقان. وفور انتهائه، عمّ التصفيق المكان، حيث لم تُخفِ كوكب الشرق إعجابها الشديد بأدائه الفريد، وأهدته سلسلة من الذهب تقديرًا لصوته الشجي.

وفاة الشيخ حمدي الزامل

توفي الشيخ حمدي الزامل في 12 مايو 1982م، وشُيّع جثمانه الآلاف من محبيه، تاركًا أثرًا خالدًا في قلوب محبي القرآن الكريم.

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