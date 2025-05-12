المملكة تستعد لقمة دول مجلس التعاون بحضور الرئيس دونالد ترامب

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أمريكي وعدد من المسؤولين العرب، أنه من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية، الأربعاء، القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي ونظراءه من زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

هل يغتنم ترامب الفرصة لطرح رؤيته بشأن الشرق الأوسط

وتعد تلك القمة هي فرصة حقيقية أمام الرئيس الأمريكي لتقديم رؤيته بشأن إنخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وتحديد مصالح بلاده في المنطقة.



وتعد تلك القمة هي الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت الأولى في كامب ديفيد مايو 2015، والثانية في أبريل عام 2016، فيما كانت الثالثة في مايو من عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى، وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.



الخارجية الأمريكية: زيارة ترامب تؤكد على المكانة الهامة لدول مجلس التعاون الخليجي

وأكّدت الخارجية الأمريكية أن زيارة الرئيس ترامب "تعكس، بما لا يدع مجالا للشك، مدى أهمية واستراتيجية الدور السعودي في المنطقة، إذ ترى الولايات المتحدة في السعودية، شريكا محوريا، في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".



وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تؤكد مرة أخرى، التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين "لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة، والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومواجهة الأنشطة التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر".

من جهته فقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.



الشرع يطلب لقاء ترامب

وفي سياق متصل فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يسعى للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال، وهي نسبة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جورج مارشال، التي عرض برنامجا لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.



وحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أميركا والغرب على شركات الصين، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن "سلوك السلطة المؤقتة في سوريا يحدد مستقبل دعمنا وإمكانية تخفيف العقوبات".

وحسب التقرير، قدمت واشنطن لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

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