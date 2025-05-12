قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة قوية في الجولة السادسة من دوري نايل.. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على المصري البورسعيدي، بينما يسعى فريق سيراميكا للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

جاءت قائمة الأهلي التي اختارها عماد النحاس كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

مخلوف



خط الدفاع:

خالد عبد الفتاح

أكرم توفيق

ياسر إبراهيم

وسام أبو علي

أشرف داري

علي معلول



خط الوسط:

عمرو السولية

محمد مجدي "أفشة"

إمام عاشور

مروان عطية

نيدفيد

حسين الشحات

أحمد رضا

مصطفى العش



خط الهجوم:

طاهر محمد طاهر

أحمد كوكا

أشرف بن شرقي

جراديشار



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لم يُحدد اسمه بعد من قبل الجهات المنظمة.

وسيتم نقل المباراة حصريًا عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

موقف الفريقين قبل المواجهة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة، وهو الفوز الذي عزز آماله في المنافسة على اللقب. ومن المتوقع أن يعتمد النحاس على العناصر الأساسية مع دمج بعض البدلاء للحفاظ على جاهزية الجميع.

أما سيراميكا كليوباترا، فيسعى إلى تقديم أداء قوي أمام بطل إفريقيا والعودة بنتيجة إيجابية، خاصة مع تطور أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

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