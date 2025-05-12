تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة من البطولة مواجهات نارية في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كما يلتقي الزمالك نظيره بيراميدز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سيراميكا ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

الأهلي ضد سيراميكا

موعد ماتش الأهلي ضد سيراميكا

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الخامسة مساء غد الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد سيراميكا

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

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