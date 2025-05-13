القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تترقب جماهير الكرة حول العالم، مواجهة قوية تجمع فريق برشلونة ضد إسبانيول ضمن مباريات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بعد فوزه الهام علي منافسة التقليدي ريال مدريد بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة ويحل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول

مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق إسبانيول ، المقررة مساء الخميس الموافق15 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد إسبانيول

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل برشلونة ضد إسبانيول

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق برشلونة ضد إسبانيول الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

برشلونة ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق إسبانيول ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 82 نقطة.

2- ريال مدريد 75 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة.

5- فياريال 61 نقطة.

6- ريال بتيس 58 نقطة.

7- سلتا فيجو 49 نقطة.

8- رايو فاليكانو 47 نقطة.

9- مايوركا 47 نقطة.

10- أوساسونا 45 نقطة.

11- فالنسيا 45 نقطة.

12 - ريال سوسيداد 43 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة.

15- إشبيلية 38 نقطة.

16- جيرونا 38 نقطة.

17- ألافيس 36 نقطة.

18- ليجانيس 34 نقطة.

19- لاس بالماس 32 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا: