موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق الاهلي ضد سيراميكا ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز ضد سيراميكا لتعزيز موقعه في صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 49 نقطة بعد صراع ساخن مع فريق بيراميدزعلي لقب البطولة ويسعي عماد النحاس لقيادة الفريق للتتويج بالدوري بعد توليه قيادة الفريق مؤقتا.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري.

مشاهدة مباراة الاهلي أمام سيراميكا

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد سيراميكا

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام سيراميكا ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (49 نقطة)

2- بيراميدز (47 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (36 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (30 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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