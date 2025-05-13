مطروح تحتضن معسكر أهل مصر الرئاسي: شباب الحدود يلتقون في ملتقى ثقافي مميز

استقبلت محافظة مطروح صباح اليوم فعاليات المعسكر المجمع لبرنامج "أهل مصر" الرئاسي، الموجه خصيصًا لشباب المحافظات الحدودية، بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وانطلقت أولى فعاليات المعسكر بتسكين الوفود الشبابية داخل معسكر مطروح الدائم، حيث تولّت إدارة الشباب بالمحافظة مهام الاستقبال والترحيب، مع تقديم جولة تعارفية بالمرافق والخدمات المخصصة لهم خلال فترة البرنامج.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

رسائل توعوية وترسيخ للهوية

في كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور وليد رفاعي أن المعسكر يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعميق وعي الشباب المصري بتراث وطنه وقيمه الوطنية، وتزويدهم بالمعلومات التي تعزز من شعورهم بالهوية والانتماء، وأضاف أن البرنامج يُعد فرصة حقيقية لصقل مهارات المشاركين، وتنمية قدراتهم على التفاعل مع قضايا المجتمع والقيادة ،وأكد رفاعي أن بناء الإنسان لا ينفصل عن الحفاظ على الدولة، مشيرًا إلى أن دعم الشباب يأتي متوازيًا مع تضحيات ومواقف مشرفة من جانب القوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن، خاصة في ظل التحديات المتغيرة.

جولة تفقدية لتأمين صحي متكامل

بالتوازي مع فعاليات المعسكر، قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، بجولة تفقدية داخل مستشفى رأس الحكمة المركزي، لمتابعة أعمال التجهيز والصيانة، تمهيدًا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية، وأشاد المحافظ بالاستعدادات الجارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الخدمات الطبية، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى مطروح.

تمكين حقيقي لشباب الحدود

يُعد معسكر "أهل مصر" من البرامج الرئاسية الحيوية التي تستهدف تحقيق التواصل بين الدولة وشباب المناطق الحدودية، وتعريفهم بالمكتسبات الوطنية والمشروعات القومية، إلى جانب بناء جسور ثقة بين المواطن والدولة من خلال حوار مباشر وأنشطة ثقافية ،وينتظر أن يشهد البرنامج خلال الأيام المقبلة أنشطة وورشًا عملية تهدف إلى تطوير الجوانب المهارية لدى الشباب، وتمكينهم من أن يصبحوا فاعلين في مستقبل وطنهم.

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