شرب الماء المثلج في الصيف.. راحة مؤقتة وأضرار صحية محتملة

مع اشتداد حرارة الصيف في مصر والدول العربية، يحرص الكثيرون على تناول الماء المثلج فور عودتهم إلى المنزل أو بعد التعرض لأشعة الشمس، رغبة في الشعور بالانتعاش وتخفيف حرارة الجسم، ولكن خبراء الصحة والتغذية يحذرون من أن هذه العادة الشائعة قد تؤدي إلى أضرار صحية غير متوقعة، خاصة عند الإفراط فيها أو الاعتماد عليها بشكل يومي.

ويعرض لكم الموجز أضرار شرب الماء المثلج في الصيف.

انخفاض مفاجئ في الطاقة

رغم الاعتقاد السائد بأن الماء المثلج يمنح الجسم انتعاشًا سريعًا، إلا أن الأبحاث الطبية تشير إلى أنه قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في طاقة الجسم، والسبب يعود إلى أن الجسم يحتاج إلى بذل جهد لتدفئة الماء البارد داخل المعدة حتى يتماشى مع درجة حرارة الجسم الطبيعية ،وهذا المجهود الإضافي يستهلك طاقة كان من المفترض أن يستخدمها الجسم في عمليات أخرى، مما يجعل الشخص يشعر بالخمول بدلًا من النشاط.

تأثير سلبي على المناعة والجهاز الهضمي

ومن أبرز الأضرار الأخرى التي قد تنتج عن شرب الماء المثلج هو تأثيره المباشر على جهاز المناعة، إذ يؤدي انخفاض حرارة الحلق والمريء إلى تهيّج الأغشية المخاطية، ما يزيد من فرص الإصابة بالتهابات الحلق ونزلات البرد، حتى في فصل الصيف ،وكذلك، يتسبب الماء شديد البرودة في انقباض الأوعية الدموية داخل المعدة، ما يعطل حركة الهضم ويسبب آلامًا وتقلصات قد تؤثر على الشهية.

اضطرابات في القلب والمعدة

شرب الماء البارد بسرعة خاصة بعد تناول الطعام، قد يؤدي إلى تشنجات في عضلات المعدة أو الحجاب الحاجز، وهو ما يظهر في صورة "زغطة" متكررة أو شعور مفاجئ بالمغص، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الماء المثلج قد يُحدث خللًا مؤقتًا في معدل ضربات القلب بسبب التحفيز العصبي المفاجئ.

البدائل الصحية

لتجنب هذه الأضرار، ينصح الأطباء بشرب الماء بدرجة حرارة معتدلة تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، وتناول السوائل ببطء وعدم إضافة كميات كبيرة من الثلج، ويمكن الحصول على إحساس بالبرودة الطبيعية عبر شرب ماء محفوظ في الثلاجة لفترة وجيزة أو إضافة شرائح الليمون والنعناع.

فصحيح أن شرب الماء المثلج يمنح راحة فورية في أيام الصيف الحارة، لكنه قد يحمل آثارًا سلبية لا يدركها الكثيرون، والحفاظ على توازن الجسم والحرص على الترطيب السليم دون مبالغة يظل هو الحل الأكثر أمانًا.

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