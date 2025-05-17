الجيزة تغلق شارع 26 يوليو كليًا لمدة 3 أيام.. إليك التحويلات المرورية البديلة

غلق كلي بشارع 26 يوليو.. في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر، أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ غلق كلي بـ شارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان. يأتي ذلك لبدء أعمال الشدة المعدنية اللازمة لتركيب 12 برجًا معدنيًا بطول 120 مترًا ضمن محطة مونوريل وادي النيل.

موعد تنفيذ الغلق الكلي بشارع 26 يوليو

وبحسب بيان أطلع الموجز عليه، يبدأ الغلق الكلي من اليوم السبت 17 مايو 2025، ويستمر حتى صباح الاثنين 19 مايو 2025، وذلك يوميًّا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، لضمان عدم تأثر الكثافات المرورية خلال فترات الذروة النهارية.

تعليمات محافظ الجيزة بشأن تنظيم الحركة

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسؤولي الجهات المعنية، بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع والإدارة العامة لمرور الجيزة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تيسير الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال، وتجنب التكدسات في المنطقة المحيطة.

شارع 26 يوليو

التحويلات المرورية البديلة خلال فترة غلق شارع 26 يوليو

حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة مسارين بديلين للسيارات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في التوجه إلى ميدان لبنان:

المسار الأول

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ومنها إلى شارع وادي النيل، وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار الثاني

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا في اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

إجراءات مرورية وإرشادية لضمان السلامة

أوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، بالإضافة إلى الكشافات الضوئية والطواحين التحذيرية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، إلى جانب تعيين خدمات مرورية ثابتة ومتحركة لتيسير الحركة وضمان السلامة العامة للمواطنين خلال فترة تنفيذ المشروع.

في سياق آخر، أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية، الخميس الماضي، لتفقد طريق أبو الهول السياحي، والذي يستعد لأعمال تطوير شاملة ورفع كفاءة، بهدف تحسين الحركة المرورية وتهيئة المنطقة لاستقبال الزوار والسياح من مختلف دول العالم.

خطة تطوير طريق أبو الهول السياحي

أوضح محافظ الجيزة أن خطة التطوير تشمل توسعة الطريق لمسافة 1 كم وبعرض 13 مترًا، إلى جانب رصف الطريق بالكامل ورفع كفاءته، بما يتماشى مع أهمية المنطقة سياحيًا وتاريخيًا، وبما يدعم البنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

تحسين المرافق والخدمات في الطريق

تتضمن الأعمال تحسين شبكة الإنارة العامة على طول الطريق، إلى جانب توفير ساحات انتظار منظمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، كما سيتم تركيب بلاط إنترلوك حديث على الأرصفة الجانبية، بما يُسهم في تعزيز الشكل الجمالي للطريق.

رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق

وجه المحافظ بسرعة تهذيب وتجميل الأشجار على جانبي الطريق، إلى جانب تهيئة أكشاك وغرف المرافق من كهرباء وغاز واتصالات، والعمل على تحسين المظهر الحضاري لها بما يتناسب مع القيمة الأثرية والسياحية للمنطقة.

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