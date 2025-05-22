القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بتروجت في الدوري والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير القلعة البيضاء، مواجهة فريق الزمالك ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق بتروجت لاستعادة الانتصارات عقب خروجه رسميا من سباق صدارة جدول ترتيب الدوري المصري عقب الهزيمة أمام بيراميدز.

موعد ماتش الزمالك أمام بتروجت

يلتقي فريق الزمالك ضد نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الزمالك ضد بتروجت

يتم نقل مباراة فريق الزمالك أمام نظيره بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الزمالك ضد بتروجت

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بتروجت ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – مصدق – محمود بنتايك

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي - ناصر منسي - الجزيري

ترتيب الدوري المصري قبل ماتش الزمالك ضد بتروجت

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل ماتش الزمالك ضد بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (52 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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