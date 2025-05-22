مصر ترحب بتطور الموقف الدولي إزاء الوضع في قطاع غـ ـزة

رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة والاستخدام للقوة العسـ ـكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النـ ـزاعات الدولية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

مصر: تطور ملحوظ في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية

قالت مصر أن تطور المواقف الدولية تجسد في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائـ ـيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.

قطاع غـ ـزة

مصر: هناك التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

واعتبرت مصر أن تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية ضد الشعب الفلسطيني.

مصر تعرف علي تطلعها لاتخاذ مزيد من الخطوات لوقف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على غـ ـزة

وأعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعماً وتعزيزاً لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخاً لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني.

مصر: مستمرون في السعي مع كافة الشركاء من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصـ ـراع الفلسطيني- الإسرائـ ـيلي

وأكدت مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصـ ـراع الفلسطيني- الإسرائـ ـيلي المتمثلة في احتـ ـلال إسرائـ ـيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

غـ ـزة

مصر: حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط

وشددت مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.

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