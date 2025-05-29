القابضة للكهرباء تعتمد موازنة «شمال الدلتا» باستثمارات مليار 317 مليون جنيه

اعتماد موازنة شمال الدلتا للكهرباء.. قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026 لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء باستثمارات مليار 317 مليون و269 ألف جنيه ناقشت الشركة اليوم الخميس والتى استهدفت الشركه الآتي:

الموجز ينشر تفاصيل اعتماد موازنة شمال الدلتا للكهرباء عبر السطور التالية.

اعتماد موازنة شمال الدلتا للكهرباء

-إنشاء عدد (1) موزع جهد متوسط (وابور النور- مدينة ميت غمر) بقطاع جنوب الدقهلية وإحلال وتجديد عدد (1) موزع جهد متوسط (موزع مطوبس – هندسة مطوبس) بقطاع كفر الشيخ خلال العام المالي 2025/2026.



- إنشاء عدد (10) نقطة تحسين جهد مستهدفة للعام المالي 2025/2026 بإجمالي قدرة ( 2) م.ف.ا مقابل عدد (9) نقاط تحسين جهد متوقع للعام المالي 2024/2025 بإجمالي قدرة (1.8) م.ف.ا .

- تقسيم المغذيات التي تعدت الحمل التصميمي لعدد (21) مغذى مستهدف للعام المالي 2025/2026 مقابل عدد (19) مغذى متوقع للعام المالي 2024/2025.

- تنفيذ سلاسل المحولات اللازمة لفك الاختناقات بعدد (88) سلسلة مستهدف للعام المالى 2025/2026 مقابل عدد (75) سلسلة متوقع للعام المالي 2024/2025.

- تركيب عدد (10) مكثف جهد متوسط لتحسين معامل القدرة وخفض الفقد مستهدف للعام المالي 2025/2026 .

-كما تستهدف الشركه لمشروعات ملك الغير مبلغ (370) مليون جنيه.

اعتماد موازنة شمال الدلتا للكهرباء

-إجمالي تكلفة الأعمال المدنية للعام المالي 2025/2026 مبلغ (19,900) مليون جنيه.

-متوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2024/2025 إلى (3452851) عداد بنسبة (68%) من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة .

-مستهدف تركيب عدد (252) ألف عداد (كودى، جديد، احلال) خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى (3705078) عداد بنسبة 71.8% من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة بنسبة تطور 7.3% .

-إضافة وحدة ديزل قدرة ( 350 ) ك.وات محمولة ليصبح إجمالى عدد وحدات الديزل المحمولة نطاق الشركة عدد (15) وحدة .

-شراء عدد (1) وحدة طوارئ ثابتة لمركز التحكم بدمياط قدرة (350) ك.وات ليصبح إجمالى الوحدات الثابتة عدد (3) وحدات .

-تأهيل وحدة الطوارئ قدرة (520) ك.وات ورفع كفاءتها وتغيير الكابينة وإضافة تحكم رقمي .

-تجهيز عدد ( 1) محول طوارئ قدرة (500) ك.ف.أ ليصبح إجمالى عدد محولات الطوارئ نطاق الشركة عدد (28) محول .

-تستهدف الشركه نسبه فقد ( 17.7% ) خلال العام المالي 2025 / 2026 .

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