تفاصيل انطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر قريبًا.. دفعة قوية للاقتصاد الرقمي والاستثمار

تستعد مصر لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تُعتبر نقلة نوعية تعزز من فرص الاستثمار وتدعم التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

إطلاق تقنية الجيل الخامس

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شبكة الجيل الخامس ستكون متاحة قريبًا للمستخدمين، بعد الانتهاء من التجارب الفنية والتجهيزات اللازمة، وستقدم هذه التقنية سرعات إنترنت فائقة تصل إلى عشرات الجيجابايت في الثانية، مع تقليل زمن الاستجابة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات الرقمية والذكية.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار

تشير التقديرات إلى أن خدمات الجيل الخامس ستُسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال تعزيز مجالات مثل التجارة الإلكترونية، التعليم عن بُعد، الرعاية الصحية الرقمية، والمدن الذكية، كما ستوفر بيئة محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، التي تركز على تبني التكنولوجيا الحديثة كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ،وستساعد خدمات الجيل الخامس في تسريع انتشار تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، ما يرفع من كفاءة العديد من القطاعات الحيوية.

تحضيرات الشركات والمستخدمين

تعمل شركات الاتصالات الكبرى في مصر على تجهيز الشبكات والبنية التحتية لاستقبال تقنية الجيل الخامس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة المستخدمين ودعم انتشار الأجهزة المتوافقة مع هذه التكنولوجيا، وينتظر أن يبدأ طرح الخدمات تدريجيًا في المدن الكبرى قبل أن تتوسع لتشمل مختلف أنحاء الجمهورية.

تعزيز جودة الحياة والابتكار في الخدمات

مع انطلاق خدمات الجيل الخامس، ستشهد حياة المواطنين المصريين تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات الرقمية اليومية، بدءًا من سرعة الإنترنت المنزلية، وصولاً إلى تطوير تطبيقات التعليم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد، كما ستمكن تقنية 5G الشركات من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعتمد على الاتصال الفائق السرعة، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات، ويعزز من تنافسية مصر إقليمياً وعالمياً في مجال التكنولوجيا.

اقرأ أيضا : سوهاج تتجاوز المستهدف السنوي لتوريد القمح لأول مرة:165 ألف طن خلال شهر

التموين: لا نقص في اللحوم خلال العيد... والمخزون السوداني آمن ويكفي المواطنين



