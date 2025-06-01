نجل تامر حسني وبسمة بوسيل يتعرض لوعكة صحية.. ووالدته تطلب الدعاء

بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها آدم من داخل المستشفى..تعرض آدم، نجل النجم تامر حسني والمصممة بسمة بوسيل، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وشاركت بسمة بوسيل متابعيها على "إنستجرام" بصورة لها برفقة ابنها من داخل المستشفى، وأرفقتها بطلب مؤثر دعت فيه الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

تامر حسني يواصل نشاطه الفني رغم الأزمة الصحية

في الوقت ذاته، يواصل الفنان تامر حسني نشاطه الفني، حيث أحيا مؤخرًا حفلًا ناجحًا في دبي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وشهد الحفل مشاركة عدد من نجوم فيلمه الجديد "ريستارت"، أبرزهم باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

ووجّه تامر حسني رسالة شكر عبر حساباته الرسمية قال فيها:

"شكرًا دبي، شكرًا لجمهور الإمارات وكل الجاليات العربية، وشكرًا لنجوم فيلم ريستارت.. كان يومًا لا يُنسى."

الظهور الأول لأبطال فيلم "ريستارت" في العرض الخاص

من جهة أخرى، احتفل تامر حسني مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "ريستارت"، بحضور كوكبة من النجوم من بينهم هنا الزاهد، إلهام شاهين، أحمد سعد، وميكا، بالإضافة إلى الراقصة جوهرة.

وفاجأ فريق العمل الجمهور بحضوره إلى العرض الخاص بعربة "تمناية" لافتة، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

تفاصيل فيلم "ريستارت" وأبطاله

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، ومحمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف.

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