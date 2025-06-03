موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق الأهلي ضد بورتو ، التي تجمعهما على ملعب هارد روك ، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق الأهلي عن إثبات قدراته خلال منافسات البطولة وذلك ضمن مجموعته التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي ويخوض الفريق ودية أمام باتشوكا الأحد المقبل للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق وإندماج الوافدين الجدد مع قوام الفريق الرئيسي قبل انطلاق منافسات المونديال .

موعد مباراة الاهلي ضد بورتو

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لماتش الاهلي ضد بورتو

يتم نقل قمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الاهلي ضد بورتو

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع أمام نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

مجموعة الأهلي بمونديال الأندية

تضم مجموعة الأهلي بمونديال الأندية فرق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي وقد علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي، علي مواجهات فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرا إلي صعوبة المنافسة بها خاصة أن الأندية المشاركة لديها مستوى مختلف عن الدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف.

وقال ماسكيرانو في تصريحات له، أن منافسيه في مجموعته بمونديال الأندية، مستواهم مختلف، بالإضافة للنادي الأهلي الذي يعتبره البعض منافسا أقل شأنا وسنلعب في البطولة ونحاول أن نكون في مستوانا، ونركز على نقاط القوة بدون خوف من ارتكاب الأخطاء.

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