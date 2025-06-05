التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي استعدادا لمونديال الأندية

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي ، التي تجمعهما الأحد المقبل على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن خطة الفريق للاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق الأهلي لخوض المباراة أمام باتشوكا بالتشكيل الأساسي للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق وإنسجام الوافدين الجدد مع القوام الرئيسي للفريق قبل انطلاق منافسات المونديال التي يسعي الفريق لتحقيق نتائج قوية خلال منافساتها.

التشكيل المتوقع لقمة الاهلي ضد باتشوكا

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق الاهلي أمام نظيره فريق باتشوكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الاهلي ضد باتشوكا

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق باتشوكا، التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد باتشوكا

مشاهدة مباراة الاهلي ضد باتشوكا

يمكنك الاستمتاع بقمة فريق الاهلي أمام نظيره فريق باتشوكا التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

بعثة الأهلي بمونديال الأندية

وتضم بعثة النادي الأهلي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

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