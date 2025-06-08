موعد مباراة الاهلي ضد باتشوكا المكسيكي اليوم استعدادا لمونديال الأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الاهلي ضد باتشوكا المكسيكي ، التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن خطة الفريق للاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق الأهلي عن خوض المباراة ضد باتشوكا بالتشكيل الرئيسي للاطمئنان علي جاهزية جميع عناصر الفريق وخاصة الوافدين الجدد للفريق قبل انطلاق منافسات المونديال التي يسعي الفريق لتحقيق نتائج قوية خلال منافساتها.

موعد ماتش الاهلي ضد باتشوكا

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق باتشوكا، التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لماتش الاهلي ضد باتشوكا

يتم نقل مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق باتشوكا التي تجمعهما ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

الأهلي ضد باتشوكا

التشكيل المتوقع لماتش الاهلي ضد باتشوكا

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق الاهلي أمام نظيره فريق باتشوكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

قائمة لاعبي الأهلي بمونديال الأندية

وتضم بعثة النادي الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، وزيزو و وسام أبو علي وأليو ديانج.

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