اتحاد الكرة يكشف تفاصيل القيد للموسم الجديد: 30 لاعبًا وحد أقصى للأجانب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، نظام وشروط القيد للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، وذلك في إطار حرصه على تنظيم العملية الاحترافية وإرساء مبادئ العدالة بين الأندية، مع مراعاة مشاركة الفرق المصرية في البطولات القارية والإقليمية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

مواعيد فترات القيد

حدد اتحاد الكرة ثلاث فترات رئيسية للقيد:

القيد الصيفي: يبدأ في 15 يوليو 2025، وينتهي في 15 سبتمبر 2025.

القيد الشتوي: يمتد من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.

قائمة الانتقالات الطارئة: يسمح خلالها بقيد لاعبين بديلين في حالة الإصابة أو فسخ التعاقد.

الشروط الجديدة لقيد اللاعبين

تضمنت اللائحة الجديدة عدة تعديلات أبرزها:

قيد 30 لاعبًا في القائمة الأولى لكل نادٍ، بينهم 5 لاعبين تحت السن.

السماح بقيد 5 محترفين أجانب بحد أقصى، مع استمرار منع قيد حراس مرمى أجانب.

إلزام الأندية بسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة كشرط لإتمام إجراءات القيد.

رقابة صارمة وتشجيع الناشئين

أكد الاتحاد أنه سيتم تطبيق نظام إلكتروني جديد لتسجيل اللاعبين وربط بياناتهم عبر قاعدة مركزية موحدة. كما شدد على تشجيع الأندية على تصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين، وخصص نسبة حضور إلزامية من لاعبي الفئة العمرية الأقل، خاصة في مباريات دوري القسم الثاني والثالث.

استعدادًا للموسم الأفريقي

راعت منظومة القيد الجديدة مشاركة الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، ما يمنحها مرونة كافية لإعداد قوائمها قبل المواعيد النهائية التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ردود أفعال الأندية على النظام الجديد

تفاوتت ردود أفعال الأندية المصرية عقب إعلان اتحاد الكرة عن نظام وشروط القيد للموسم الجديد، حيث رحبت بعض الأندية الكبرى بالتعديلات، واعتبرتها خطوة نحو تنظيم أفضل للمسابقات وتفادي الأزمات التي وقعت في المواسم الماضية، وفي المقابل، أبدت بعض أندية الدوري الممتاز "ب" ودوري القسم الثاني تخوفها من صعوبة الوفاء بالاشتراطات المالية، خاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات القديمة كشرط أساسي لقيد اللاعبين الجدد ،وطالبت هذه الأندية بضرورة تقديم دعم مالي أو تسهيلات لضمان قدرتها على تنفيذ المتطلبات دون التأثير على استقرار الفرق.

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