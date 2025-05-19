غياب النصاب يُجبر اتحاد الكرة على تأجيل اجتماع الجمعية العمومية

في خطوة لم تكن مفاجئة لكثير من المتابعين، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي كان مقررًا عقده بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ،وجاء هذا التأجيل نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع، وهو ما يعكس استمرار ضعف التفاعل من جانب عدد كبير من الأندية تجاه اجتماعات الاتحاد.

وبحسب اللوائح المنظمة، يتطلب انعقاد الجمعية العمومية حضور ما لا يقل عن 50% + 1 من الأندية الأعضاء، أي نحو 62 ناديًا من إجمالي 123 ناديًا، إلا أن عدد الحضور لم يتجاوز 20 ناديًا فقط، ما دفع مسؤولي الاتحاد إلى إصدار قرار فوري بالتأجيل.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

جدول أعمال كان سيحسم ملفات مهمة

كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها:

اعتماد المحضر السابق للجمعية العمومية.

مناقشة التقرير السنوي للاتحاد.

التصويت على الميزانية العامة والحساب الختامي.

اختيار لجان الانضباط والاستئناف وتدقيق الحسابات.

وتأجيل هذه الجلسة يترتب عليه تأخر في اتخاذ قرارات محورية، كان يُفترض أن تساعد في ضبط الهيكل الإداري والفني للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

سؤال متجدد حول دور الأندية

التأجيل يفتح الباب أمام تساؤلات قديمة جديدة حول مدى جدية بعض الأندية في ممارسة دورها داخل الجمعية العمومية، لا سيما وأنها تمثل السلطة الرقابية والتشريعية داخل الاتحاد، والتكرار الملحوظ لغياب الأندية عن الاجتماعات يثير مخاوف من فقدان التأثير الفعلي للجمعية على السياسات العامة للكرة المصرية.

إعادة الاجتماع في أقرب موعد

وفقًا للوائح، من المنتظر أن يُعاد عقد الاجتماع في اليوم التالي أو في أقرب موعد يحدده الاتحاد، ويُكتفى حينها بمن حضر أيًا كان العدد، لتفادي تعطيل العمل المؤسسي ،ومع ذلك، يبقى الرهان على التزام الأندية بالحضور الفعّال والمشاركة الإيجابية في صنع القرار.

خلاصة المشهد

ما حدث يُعد إنذارًا للمنظومة الكروية المصرية بأهمية إعادة تقييم العلاقة بين الاتحاد والأندية، والعمل على تعزيز الشفافية والتواصل لضمان دور فعّال للجميع في تطوير اللعبة.

اقرأ أيضا : التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد فاركو في الدوري

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





