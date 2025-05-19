موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 38 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز علي سوسيداد حيث يحتل مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، برصيد 85 نقطة بينما يحتل فريق سوسيداد المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

مواجهة فريق ريال مدريد ضد سوسيداد، المقررة مساء السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة ريال مدريد ضد سوسيداد

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد سوسيداد

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد سوسيداد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة ريال مدريد ضد سوسيداد

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد سوسيداد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 85 نقطة.

2- ريال مدريد 81 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 73 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 70 نقطة.

5- فياريال 67 نقطة.

6- ريال بتيس 59 نقطة.

7- سلتا فيجو 52 نقطة.

8- رايو فاليكانو 51 نقطة.

9- أوساسونا 51 نقطة.

10- مايوركا 47 نقطة.

11 - ريال سوسيداد 46 نقطة.

12- فالنسيا 45 نقطة.

13- خيتافي 42 نقطة.

14- ألافيس 41 نقطة.

15- جيرونا 41 نقطة.

16- إشبيلية 41 نقطة.

17- إسبانيول 39 نقطة.

18- ليجانيس 37 نقطة.

19- لاس بالماس 32 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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