موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مواجهة فريق ريال مدريد ضد إشبيلية التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز ضد إشبيلية حيث يحتل الريال مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 78 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، برصيد 82 نقطة بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الـ 15 برصيد 38 نقطة.

موعد قمة ريال مدريد ضد إشبيلية

مواجهة فريق ريال مدريد ضد مايوركا، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد إشبيلية

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية ، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد إشبيلية

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد إشبيلية

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد إشبيلية الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل ماتش ريال مدريد ضد إشبيلية

يرصد لكم الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد إشبيلية ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 82 نقطة.

2- ريال مدريد 78 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة.

5- فياريال 61 نقطة.

6- ريال بتيس 58 نقطة.

7- سلتا فيجو 49 نقطة.

8- رايو فاليكانو 47 نقطة.

9- مايوركا 47 نقطة.

10- أوساسونا 45 نقطة.

11- فالنسيا 45 نقطة.

12 - ريال سوسيداد 43 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة.

15- إشبيلية 38 نقطة.

16- جيرونا 38 نقطة.

17- ألافيس 36 نقطة.

18- ليجانيس 34 نقطة.

19- لاس بالماس 32 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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