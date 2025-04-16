موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة نارية تجمع فريق ريال مدريد ضد أرسنال ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق فوز كبير لتعويض خسارته الكبيرة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يكفي فريق أرسنال التعادل أو الخسارة بفارق هدفين لتجاوز عقبة الريال.

موعد قمة ريال مدريد أمام أرسنال

مواجهة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أرسنال ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 16 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش ريال مدريد أمام أرسنال

يمكنك مشاهدة مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فريق ريال مدريد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد أرسنال

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق أرسنال مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواتميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد ريال مدريد

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد نظيره فريق ريال مدريد والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور – لويس سكيلي

خط الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – رحيم سترلينج - لياندرو تروسار.

ريال مدريد ضد أرسنال

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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