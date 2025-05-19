التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد فاركو في الدوري

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مباراة فريق الاهلي ضد فاركو ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يحتاج فريق الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل ضد نظيره فريق فاركو للتتويج رسميا ببطولة الدوري حيث يحتل الفريق صدارة المسابقة برصيد 55 نقطة بعد صراع ساخن مع فريق بيراميدزعلي لقب البطولة.

موعد مباراة الاهلي ضد فاركو

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

الأهلي ضد فاركو

التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد فاركو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق فاركو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد كوكا، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، السولية.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر،أشرف بن شرقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد فاركو

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد فاركو

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي أمام فاركو ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (52 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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