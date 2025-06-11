مصر تتألق في موازين 2025.. أربعة نجوم يضيئون ليالي الرباط

على بُعد أيام قليلة من انطلاق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، تتجه أنظار الجماهير إلى الحدث الفني الأضخم في المنطقة، حيث يعود هذا العام محمّلاً بمشاركة قوية لنجوم الأغنية المصرية الذين يستعدون لإشعال المسرح بأصواتهم وحضورهم الطاغي.

المهرجان، الذي ينطلق يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، يشهد مشاركة أربعة مطربين مصريين من الصف الأول، كل منهم يحمل معه لونًا موسيقيًا مختلفًا وجمهورًا يتعطش لسماع جديده، وتُعدّ هذه الدورة احتفالية خاصة كونها الدورة رقم 20 في تاريخ المهرجان، مما يمنحها طابعًا احتفاليًا استثنائيًا.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

روبي تفتتح المشاركات المصرية: طاقة أنثوية على مسرح موازين

تدشّن الفنانة روبي المشاركة المصرية هذا العام، من خلال حفلها المنتظر يوم الجمعة 20 يونيو، في الليلة الافتتاحية للمهرجان ،ويُنتظر أن تقدم روبي باقة من أغانيها القديمة والجديدة، التي تزاوج بين الرومانسية والرقص، في أداء يُشعل المسرح ويأسر قلوب الحاضرين.

ورغم أن روبي لا تُعرف بإطلالاتها الكثيرة في المهرجانات العربية الكبرى، إلا أن مشاركتها في "موازين" تُعدّ خطوة مهمة تعيد تأكيد مكانتها الفنية، خصوصًا بعد نجاحاتها الدرامية والموسيقية الأخيرة.

حماقي.. "كل يوم من ده" في الرباط

أما محمد حماقي، فيحيي حفله يوم السبت 21 يونيو، وسط ترقّب كبير من جمهوره المغربي والعربي، ويُنتظر أن يقدّم حماقي مزيجًا من أشهر أغانيه مثل "أجمل يوم" و"كل يوم من ده"، إلى جانب أغنيات أحدثها التي لاقت رواجًا واسعًا.

حماقي، الذي يتميّز بتواصله القوي مع الجمهور على المسرح، سبق أن أبدع في حفلات مماثلة بمهرجانات عربية كبرى، ومن المتوقّع أن يكرّس حضوره في موازين كواحد من نجوم الغناء المصري الأكثر شعبية في العالم العربي.

تامر عاشور: "بقول عادي" بصوت مغربي

تامر عاشور ينضم لقائمة النجوم المصريين المشاركين في المهرجان، ويطلّ على جمهوره المغربي يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وأعلن عاشور عن الحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث عبّر عن حماسه للقاء الجمهور المغربي، ووجّه تحية خاصة للمهرجان الذي يُقام تحت رعاية الملك محمد السادس.

ومن المرجّح أن يُقدّم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الرومانسية التي يحبها جمهوره مثل "بقول عادي" و"هيجيلي موجوع"، في ليلة قد تطغى عليها مشاعر الحب والحنين.

شيرين عبد الوهاب.. عودة بعد غياب في ليلة الختام

شيرين عبد الوهاب تُتوّج الحضور المصري بحفل الختام المنتظر للدورة الـ20، وذلك يوم السبت 28 يونيو، بعد غياب دام تسع سنوات منذ آخر مشاركتها في عام 2016، وتُعدّ هذه المشاركة واحدة من أبرز مفاجآت المهرجان، خاصة في ظل الشائعات التي أحاطت بمشوار شيرين في السنوات الأخيرة.

حفل شيرين يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحبها بفرقته الموسيقية الكاملة، وتستعد شيرين لتقديم مجموعة من أنجح أغانيها التي شكّلت جزءًا من وجدان الجمهور العربي مثل "آه يا ليل"، "كده يا قلبي"، و"جرح تاني"، في ليلة يُنتظر أن تكون مسك الختام.

موازين.. منصة عربية بطابع عالمي

يُعدّ مهرجان موازين إيقاعات العالم من أبرز المهرجانات الغنائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يستقطب سنويًا كوكبة من الفنانين العالميين والعرب، ويجمع عشرات الآلاف من الحضور من مختلف أنحاء العالم، وقد شهدت الدورات السابقة حضور أسماء بارزة مثل بيونسيه، شاكيرا، ريكي مارتن، عمرو دياب، ماجدة الرومي، وغيرهم.

ويحظى المهرجان بدعم ملكي ومؤسسي كبير في المغرب، كما يُعتبر نافذة للترويج للثقافة المغربية وتعزيز السياحة الموسيقية.

حضور مصري قوي يعكس تجدد المشهد الغنائي

تعكس المشاركة المصرية القوية هذا العام في مهرجان "موازين" حجم التأثير الفني المصري في العالم العربي، كما تُظهر تنوّع الأذواق الموسيقية بين روبي، وحماقي، وعاشور، وشيرين، وأربعة نجوم، أربعة ألوان، وأربعة تواريخ تنتظر أن تُكتب في ذاكرة جمهور الرباط.

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